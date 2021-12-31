一名周姓女子上午被發現倒臥在大肚區營埔一街路旁。(民眾提供／林欣儀台中傳真))

台中市大肚區營埔一街，今天早上約10點40分左右，有民眾發現一名女子倒臥在路旁，經協助報案送醫仍不治。警方調查，該名女子原本被陳姓男子搭載，行經該處時疑因撐不住而倒地，陳男一度要幫她急救卻無效，目前已帶回女子的弟弟及陳男釐清案情。

警方指出，今天早上約10點40分，陳姓男子騎機車搭載45歲的周姓女子經過大肚區營埔一街，但周女疑因身受重傷、無法支撐，到半路就跌倒到路旁，陳男見狀也將車停放路旁，並協助為周女CPR，而有善心民眾經過協助報警並通知救護車將周女送醫。

周女被送到醫院急救仍宣告不治，警方表示，周女的左側胸部有約4公分長的疑似穿刺傷，但身上及現場沒有任何刀械、也無大量血跡，研判該處非第一現場。而周女雙親皆亡，她與弟弟都有中度身心障礙，其弟之前也曾有家暴紀錄，研判是姐弟發生口角，弟弟才失手以刀械刺殺姊姊，沒想到鑄下大錯。

目前包括周女弟弟、協助要將她送醫的陳姓男子都已被帶到警局，正釐清案情。

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