近來全台各地火警案件頻傳，且有數件火警有民眾傷亡的不幸消息，桃園市消防局第一大隊大有消防分隊至轄內全球鳳凰城社區辦理宣導，內容包含防火避難逃生的觀念，常見滅火設備使用注意事項、一氧化碳中毒預防等，希望在耶誕節，藉由宣導讓民眾學到正確防災知識。

大有消防隊隊員謝旻峰表示，「近年來『小火快逃，濃煙關門。』的避難逃生知識逐漸深入人心，借由宣導活動讓正確的避難知識變的淺顯易懂，使更多人知道，就能避免更多的憾事發生。讓每一個家庭都能享受天倫之樂，正是防火宣導的重要性」

大有分隊長黃彥璋表示，「發生火警當下，馬上通報119並大聲呼救告知同一間建築物內其他人有火災發生是非常重要的，而當發現火焰高度已經超過25公分時，這時候的重點應放在盡速避難逃生，避免因為嘗試滅火導致延誤逃生而受傷甚至死亡；另也再次宣導，為避免一氧化碳中毒的憾事再次發生，消防局已於2022年編列相關預算，補助中、低收入戶更換強制排氣型熱水器，最高每戶補助1萬2千元，自2022年1月1日起開始登記。」