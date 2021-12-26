新型冠狀病毒變異株Omicron擴大傳染、染疫確診病例數飆升，打亂美國耶誕假期的空中交通，在人力不足的情況下，今天有近千架次航班取消，眾多旅客受到影響。

耶誕及新年假期是美國每年空中交通最繁忙的時候，美國運輸安全局（TSA）統計，24日平安夜在全美各地的機場湧現170萬旅客。但隨著傳染力更強的Omicron變異株肆虐，班機人力調度受影響。

根據航班追蹤網站FlightAware，今天耶誕節一天，進出美國的國際線加上國內線航班有將近1000架次取消，昨天平安夜有690架次航班取消。

達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）、捷藍航空（JetBlue）昨天曾向媒體表示，Omicron變異株是造成人力不足、航班取消的主因。

全國公共電台（NPR）報導，美國航空（American Airlines）今天取消88架次航班，航空公司聲明表示，這次假期的航班運作原本順暢，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例增多，使得航班必須取消。

至今美國僅要求入境旅客出示COVID-19疫苗或陰性證明，已有聯邦參議員向疾病管制暨預防中心（CDC）和聯邦航空總署（FAA）喊話，要求國內線旅客也必須出示疫苗及篩檢證明。（編輯：郭中翰）1101226