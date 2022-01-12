快要過年了，大家都希望自己虎年大吉大利，好運多多。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、牛、虎、蛇、豬的人在過年前這段日子走旺運，身邊有貴人相助，喜迎財富到來，好運氣用不完。

▍1.生肖鼠

屬鼠人過年前行「六合貴人」之吉運，好運襲來，財運上有貴人指路，輕鬆獲取大筆錢財。家中富貴有餘，過年時很有面子，走路有風，讓鄰居羨慕不已。人際關係佳，年底聚會可得貴人，讓未來事業更順暢，必能平步青雲。

▍2.生肖牛

屬牛人幸運來了，過年前行「食神坐比」之吉運，對金錢敏銳度增強，頗適合投資理財，最近投資的標的都能獲得回報。每天充滿精神，能施展才華，男性的桃花運也相應變好，年前、年後的聯誼活動不要錯過，有機會脫離單身。

▍3.生肖虎

屬虎人過年前行「祿馬同鄉」之大吉運，事業高升，可大展宏圖。不管從事技術類工作，還是自己創業，都能得到滿意的回報，名譽、地位、金錢都有機會獲得。年底有分紅，一年辛苦不白費，好運準時到來，非常的幸運。

▍4.生肖蛇

屬蛇人過年前行「三合貴人」、「傷官生財」之吉運，財路通暢，好運就在身邊。工作中貴人多，容易有事半功倍的效果，做起事來特別輕鬆，順利迎來春節長假。錢財進帳順利，小金庫更豐盈，過年了，買件心儀好物獎勵自己吧。

▍5.生肖豬

屬豬人過年前行「官印相生」之大吉運，能心想事成。聰明能幹、踏實穩重的屬豬人，對自己的事業有期許，表現好能得到長官重用，非常利於升職。快過年了，在社交場合容易遇到貴人，得到機遇好好發展，美好的前途是來年最好的禮物。

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