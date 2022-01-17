來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬虎、兔、龍、馬、蛇的人本周運勢最旺，好運襲來，凡事一帆風順。

▍1.生肖虎

屬虎人比較強勢，很有個性，做事有超強的專注力。周一、周五「三合」，周六「六合」，這幾天特別幸運，適合辦大事，周二、周五財運很旺，有望大賺一筆，上班族有獎金拿，做生意的商人得財神庇佑，金錢順利進荷包。

▍2.生肖兔

屬兔人招人喜歡，人緣好，周二、周六「三合」，周五「六合」，有貴人助力，事業得到幫助，順順利利，上班族大放異彩，創業者心想事成。在周三可得到他人的表揚，和身邊人相處融洽，度過愉快的一周。

▍3.生肖龍

屬龍人命好，只要用心就能發現幸運，鴻運當頭的一周來了，周三、周日「三合」，周四「六合」，會覺得非常順心，萬事值得期待。人緣非常好，會遇貴人，有很大的收穫，工作容易做出成果，升職位，漲薪水。

▍4.生肖馬

屬馬人愛奮鬥，學習勤奮，無論在哪都是優秀的人才。周二「六合」，周五「三合」，事業上有貴人出現，幫你得到不俗的成績。前途光明能得異性矚目，周四有「紅鸞」桃花入命，有機會遇到心上人，事業愛情雙圓滿。

▍5.生肖蛇

屬蛇人冷靜、智商高，本周財運非常棒，周三「六合」，周四「三合」，這幾天都是發財的好時機，特別有利於創業期或是有投資理財習慣的屬蛇人。周三、周四偏財方面鴻運當頭，驚喜連連，有很多賺外快的機會。

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