有些人雖然很懶惰，做事也不積極，但運氣卻非常好，總是能無意間獲得不少機會，讓努力的人恨得牙癢癢。《搜狐網》近日分享3個天生懶惰的生肖女，但卻有旺夫運，甚至是丈夫工作上的幫手，一生幾乎不缺錢，享福不盡令人羨慕。

1.生肖鼠

屬鼠女心腸很軟，對於她們而言，金錢並非最重要的，比較在乎家庭的和諧，她們對家盡心盡力，把家人都照顧好，讓老公在外可以放心工作，是最佳賢內助，有旺夫運，不過屬鼠女害怕太主動而遭人拒絕或敷衍，因此經常收斂自己的想法與熱情，反而被誤會是懶惰，建議她們可以放膽去做，或許會有意想不到的收穫。

2.生肖牛

屬牛女個性比較固執，而且較懶散，但心地很善良，不過與人吵架時，經常喜歡冷戰，總是讓丈夫束手無策，雖然她們個性較為火爆，但卻很有旺夫運，不僅能幫丈夫發展事業，自己在工作上也有一番成就，就算不依附在丈夫身邊，她們依舊可以生活的很好，孩子受到她們的影響，在求學或事業上也很有出息。

3.生肖猴

屬猴女待人真誠，頭腦非常靈活，不過平時比較懶惰，總是要一個口令一個動作，不過若認真起來，她們絕對會把事情做到好，屬於比較被動的類型，不過卻很有旺夫運，由於她們交際手腕高明，甚至還是丈夫事業上的得意助手，能夠幫伴侶獲得更好的發展機會，不過建議屬猴女平時要主動一些，才不會錯過許多好機會。