好運氣人人嚮往，但幸運之神並不是時時眷顧，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬龍、馬、羊、猴、狗的人月底前運勢下降，小心身邊有人搗亂作祟，造成破財、敗運，倒楣之事不斷找上門。

▍1.生肖龍

屬龍人最近正值「丑辰相破」、「傷官坐劫」運，日子過得較不如意，困難多，辦事不順。投資者千萬不要輕易聽信他人，要注意避免上當損失錢財。做生意的守好本分，事事小心，和善待人方可平穩度過運勢低迷的日子。

▍2.生肖馬

屬馬人最近正值「丑午相害」運，事業生活上將會有不少的危機出現，容易煩躁，情緒不好。做事情波折較多，原本商定的事，也會出現變動。屬馬人本月要多細心觀察身邊的人，少爭執，避免遭受牽連，給自己造成損失。

▍3.生肖羊

屬羊人行「丑未相衝」運，形勢依然嚴峻，要注意規避風險，萬事需小心。工作上不順利，多有爭執。不要和長官對著幹，以防小人從中挑撥，火上澆油。你行動力強又有很高的志向，可在此時儲備能量，靜待轉運的時機。

▍4.生肖猴

屬猴人有「劫財坐印」運，最近破財嚴重，壓力增大，一向心高氣傲的屬猴人會給自己設定很高的要求，但希望越大、失望越大。加上總有人搗亂作祟讓你非常疲憊，建議放鬆自己，如遇錢財方面的問題要謹慎行事。

▍5.生肖狗

屬狗人最近行「丑戌相刑」、「傷官坐劫」運，容易破財，被人利用，做事容易心灰意冷。聰明伶俐的屬狗人本月一定要記住遇到棘手的事情時要積極想辦法解決，不給他人可乘之機，而不是自暴自棄。管好自己手中錢財，以防丟失。

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