1/14即將迎來水逆，星座運勢網站「星座愛情運勢」表示許多人都害怕水逆，總是覺得水逆等同負能量，雖然水逆真的煩人，但也有許多正面功能可以利用，不過千萬不能買電子產品、簽合約、做重大決定，以免蒙受重大損失。

這次水逆從1/14到2/4，從水瓶座逆到摩羯座，在摩羯座恢復順行，橫跨農曆春節，許多人覺得年節期間遇水逆不吉利，其實在放假期間，大家或多或少都鬆懈了，老闆沒那麼逼人、同事沒那麼暴躁，你也沒那麼敏感了，整個假期又吃、又玩、又睡，反而比較沒機會發生什麼大事，大家可以先安心。

然後這次水逆是跟天王星刑克，容易有意料之外的時間安排、人情往來，各種變數橫生，凡事必須保留彈性，不能讓生活和心理失衡。

水逆水瓶座，就相當於把水逆所有惱人的狀況都展現出來了，像是電子器材故障、溝通障礙、時間行程變化、差旅受影響、人際關係波動等，被放鴿子、弄丟東西、吵架、耽誤時間、忘記事情都算是正常發揮，別把水逆太放在心上，事情反而馬上就過去，不愉快也馬上消散了。但是，這次水逆有三件事情一定不能做：一定不能買電子產品、別簽合約、別做重大決定。

在這個星象影響下，我們也很可能說出不恰當的話、做一些別人無法接受的事，一切就很反常。如果不想要被打倒，除了調整好情緒，做到不偏激、不自大，盡可能正常一點，平凡一點，就沒問題了！水逆也適合彌補之前的遺憾，追回損失，特別是當它走進摩羯座時，我們可以進一步思考工作、人生的意義，確立目標，然後在新的一年重整旗鼓、重新出發。

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