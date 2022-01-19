桃機傳播鏈從桃園擴大到雙北、新竹，從1月3日爆出第一例桃機清潔員確診，截至18日為止，16天內本土個案已破百例，其中西堤群聚爆發一連串顧客染疫，眼看要過年了，外界擔心是否會再升三級、禁止餐廳內用，有官員指出，政府內部有討論過2個升級時間點，一個是24日學測過後祭出加強版防疫規定，另一個是農曆年後，元宵節再宣布防疫加嚴。

國內連2天本土新增17例，其中新增的確診以西堤傳播鏈最多，指揮中心指揮官陳時中曾表示，西堤還有未爆彈，現在更爆出感染源不明個案，新竹一家四口確診，到現在感染源不明，以及新北亞東醫院護理師確診，非專責病房工作，全院篩檢至今也未找到感染源。

指揮中心指揮官陳時中昨天表示，不會因為一家餐廳有確診禁止所有餐廳內用，要不要內用民眾自行判斷，但被問及會不會升三級時又說，「沒有說現在沒升級、未來一定不會升級」，疫情每天都有變化，只能根據最新疫情變化，一步一步來。

去年五月中萬華爆發疫情，全國升三級警戒，民生經濟嚴重受創，《聯合報》報導，有官員表示，指揮中心宣布二級警戒維持到24日，主要是考量學測，因此學測後指揮中心有可能祭出加強版防疫規定，但哪些措施要加強，仍相當掙扎。第二個時間點是等農曆年過了後，元宵節（2月15日）再加強。