日本研究發現，Omicron在塑膠表面及皮膚上存活的時間較其他新冠變異株都長，不過好消息是，接觸到酒精消毒液15秒後，附著在皮膚上的Omicron等所有變異株都會失去活性。

乾洗手液能有效對抗新冠病毒嗎？

歐洲新聞台（Euronews）報導，日本京都府立醫科大學19日在生物學研究預印網站bioRxiv發表尚未經過同儕審查的研究成果，研究人員進行一系列實驗室測試，來比較不同新冠變異株的「環境穩定性」（environmental stability），結果顯示各種變異株的穩定度都較原始新冠病毒來得高，其中又以Omicron的表現最好。

研究指出：「研究顯示，在塑膠及皮膚表面上，Alpha、Beta、Delta及Omicron的存活時間都是武漢病毒株的2倍以上，在皮膚表面還能維持16小時以上的感染力。」

在塑膠表面上，原始病毒株、Alpha、Beta、Gamma、Delta的存活時間分別為56小時、191.3小時、156.6小時、59.3小時、114小時，不過Omicron在塑膠表面卻能存活長達193.5小時，相當於8天。

從死者身上採集的皮膚樣本則顯示，原始病毒株、Alpha、Beta、Gamma、Delta的存活時間分別為8.6小時、19.6小時、19.1小時、11小時、16.8小時，Omicron的存活時間長達21.1小時。

報告指出，「研究顯示Omicron在高關注變異株（Variants of Concern，VOC）中有最高的環境穩定性，顯示環境穩定性高可能是Omicron取代Delta、並且快速傳播的因素之一。」研究中提到的環境穩定性指的是病毒保持傳染力的能力。

儘管Omicron的生存能力較其他變異株好，不過研究也發現，不論是哪一種變異株，在接觸到含有酒精的乾洗手達15秒後，在皮膚上的病毒都會完全失去活性。

研究人員因此高度建議民眾繼續遵循世界衛生組織（WHO）的指引，使用消毒產品清潔手部、控制感染。