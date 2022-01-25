自去年以來，Delta、Omicron等變種病毒威力驚人，四處攻城掠地，但有些人就是百毒不侵。一名網友稱女友曾確診，發病後在不知情的情況下到他住處待了3天，兩人還發生性行為，事後採檢，男生卻什麼事都沒有。他分享3生活習慣，「增強免疫力才是最佳的防疫模式」。

原PO在匿名論壇Dcard表示，女友固定每周五到他家留宿，待到星期天再離開。去年某個周末，她感冒7天都沒好，於是提議快篩，結果竟確診新冠肺炎。原PO直言，他和女友一起吃飯、睡覺，檢疫所跟衛生局問「你睡覺有戴口罩嗎？」他回「我們在家沒戴口罩，有發生性行為」。

「避免感染新冠的方法除了打疫苗，還有就是吃健康食物、運動、不過勞」，原PO說平常就有運動的習慣，疫情爆發後，他刻意減少運動量，避免身體過勞，飲食也會注意。

貼文一出引起網友討論，「同住3天還沒事，病毒不喜歡你」、「你是不是之前得過，已經有抗體了」、「這樣還沒中，西堤群聚好冤枉」、「檢疫所為什麼要問睡覺戴口罩」。

也有網友分享自身經驗，「我在巴黎確診，同學跟我同住兩周，前後PCR 8、9次，也是一點事都沒有」。網友建議，就算陰性還是要持續觀察，很難說會不會陰轉陽，畢竟潛伏期因人而異，不要心存僥倖。