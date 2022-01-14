農曆過年即將到來，許多人都開始把家裡布置得喜氣洋洋，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，布置時要注意不要犯了風水忌諱，以免破壞春節喜氣洋洋的氛圍。

▍1.紅色裝飾要當心

紅色喜慶又吉祥，是新春的主題色，但是，紅色雖然充滿喜氣，也不能在布置時過度使用，如果家裡全部都是紅色，就會破壞原有的家庭氛圍。最重要的是，不能在家裡的西北方掛紅色裝飾，紅色五行屬火，西北五行屬金，此處有紅色，就會讓男主人運勢不順，而且還會影響家中財運。如果想要催旺2022年家運，可以將紅色裝飾掛在家裡的正東方、東北方、正南方。

▍2.掛畫內容應吉祥

選擇掛畫的時候，最好選擇寓意吉祥的，不可選那些意境蕭瑟的，比如夕陽、枯藤等。另外，我們還可以按照每個功能區的風水，來選擇掛畫。像臥室利感情，可選田園風光掛畫；客廳助運勢，可選高山流水掛畫；餐廳旺財運，可選水果蔬菜掛畫；書房助事業，可選大鵬駿馬掛畫。

▍3.過年買花有講究

春節期間買花要注意，有一些花不適合在過年出現，如含羞草、仙人掌、曇花，這些植物寓意不吉利，容易惹來是非。若要擺放花朵，可以選擇臘梅、桃花，放在玄關迎春報春，選擇紅山茶、君子蘭、蝴蝶蘭、鳳梨花，擺在客廳，促進家庭和睦，為家裡帶來吉氣與財氣。

▍4.家中擺飾勿大意

過年居家裝飾，不可選擇一些奇形怪狀或寓意不祥的擺飾，畢竟春節最重要的就是要吉祥，這類擺飾只會給家裡增添晦氣。此外，那些威猛野獸擺飾，也不宜擺在家中，因為野獸身上帶有不吉之氣，會破壞家人運勢，對主人的財運和事業也會有一定的影響。最好選擇代表福祿的葫蘆，或是象徵財運的貔貅，都能為家裡帶來喜氣，催旺財運。

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