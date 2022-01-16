副市長劉和然代表侯友宜市長到場感謝協會理事長蔡錦賢連續15年的善心義舉。（社會局提供）

農曆春節即將來臨，淡水區關懷弱勢協會於今（16日）在淡水區中山北路富基采麗婚宴會館旁停車場舉辦「胸懷長情千萬里，愛在淡水北海岸」歲末關懷活動，邀請淡水、三芝、石門、八里等4區639戶弱勢家庭參加，包含獨居老人、身心障礙者、單親家庭、低收入戶及福利邊緣戶。

副市長劉和然和社會局長張錦麗專程前往參加，代表侯友宜市長感謝協會理事長蔡錦賢連續15年來一年三節的善舉。

淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，該會長期關懷4區弱勢民眾的生活，在淡水一信、農漁會、小磚頭慈善會、宮廟、善心企業、在地商家、社團等共襄盛舉下，一起辦理這次歲末關懷活動。

劉和然代表市長到場關懷，他表示，蔡總召不僅在議會支持市政，在地方服務也是有口皆碑，尤其是一年3節關懷北海岸4區的弱勢民眾，連續15年從不間斷，他要特別表示感謝協會所有幹部成員，還有共襄盛舉的企業團體。

張錦麗表示，淡水區關懷弱勢協會連續5年獲得新北市人民團體領航金獎，她一年至少要三次來淡水參加關懷活動，即使在疫情期間，協會對弱勢民眾的關懷不僅沒中斷，甚至加碼提供慰助金和民生物質。