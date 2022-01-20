楊鎮浯縣長偕金沙鎮長吳有家等人慰問轄區鄉親。（縣府提供）

楊鎮浯縣長偕金城鎮長李誠智等人慰問轄區鄉親。（縣府提供）

楊鎮浯縣長偕烈嶼鄉長洪若珊等人慰問轄區鄉親。（縣府提供）

楊鎮浯縣長偕金湖鎮長陳文顧等人慰問轄區鄉親。（縣府提供）

楊鎮浯縣長偕金寧鄉長楊忠俊等人顧慰問轄區鄉親。（縣府提供）

春節將屆，金門縣長楊鎮浯今天率同縣府社會處長董燊等人赴各鄉鎮關懷弱勢族群，致贈春節慰問金，並提前向大家拜年，祝福大家新年平安、健康。

楊鎮浯縣長一行首先跨海赴離島烈嶼鄉，在鄉長洪若珊、秘書蔡弼光陪同下訪視弱勢家庭，返回本島後在金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金湖鎮長陳文顧和金沙鎮長吳有家的陪同下，走訪各轄區關懷鄉親生活起居。

隨後，楊縣長等人陸續走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心，探視機構內鄉親，也向全體照顧者及工作人員致意，感謝平日無私奉獻，致贈團體加菜金、慰問金，提前祝福大家春節快樂。

楊鎮浯表示，弱勢鄉親的照顧服務是縣府重點工作之一，透過社會資源的整合運用，提供關懷對象的實質協助，包括弱勢族群交通費補貼和針對低收入戶、身心障礙者的機票、船票補助，2020年至2021年12月共計4723人受惠，補助金額1242萬9198元整，這項金門縣特有的服務補助，廣受鄉親好評。

董燊處長也說明，縣府春節慰問行程自1月20日展開，統計全縣弱勢家庭計有165戶，縣府將於春節前夕將關懷送到家，其餘低收入戶慰問金仍採匯款方式，直接進入當事人帳戶。