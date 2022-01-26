監察委員林盛豐、賴鼎銘、林郁容今（26日）下午南下雲林斗六咬狗段調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉侵占國有地及開墾案。（周麗蘭攝）

監察委員林盛豐、賴鼎銘、林郁容今（26日）下午南下雲林斗六咬狗段調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉侵占國有地及開墾案，監委們調查完畢後表示，「問了很多有用的資訊，回去再做調查報告」。

立委蘇治芬本月在臉書貼文「下架張家」並質疑張麗善胞弟張啟盟侵占國有地及濫墾山坡地，雲林縣府也同時接獲監察院公文3位監委將於24日到雲林調查此案，上午聆聽簡報，下午現地實勘，引發各界諸多政治聯想。

監察院23日以考量疫情延燒為由取消24日行程，不過同一天也排定改於26日調查。雲林縣府尊重監委要求保密，指派水利處長許宏博、科長曾國順陪同。

3名監委26日下午由雲林縣府派車到虎尾高鐵接送，直接到咬狗段山坡地，前立委尹伶瑛也在現場。

調查過程不公開，3位監委進入現場詢問縣府水利處長許宏博諸多問題，近2個小時後結束調查。

媒體詢問3名監委調查看法，一名監委回應問到很多有用的資訊，回去再做調查報告。

水利處長許宏博表示，之前縣府有提供一些相關事證和資料，監委針對書面有疑惑的地方加以釐清，對於監委的提問他一一答覆和說明。

雲林縣長張麗善今（26日）依既定行程到古坑鄉草嶺村石壁部落視察及出席記者會，直到下午3點才從草嶺下山。

針對監委調查一事，張麗善表示，本案她完全秉公處理，站在縣府的立場依法要求行為人改善，後來也依法移送法辦，台灣政治史上沒有哪個縣長姐姐移送弟弟的案例，她是第一個，哪裡有什麼特權？

張麗善表示，縣府很尊重也很配合監察院的調查，監委們希望過程不要受到干擾盼保密，縣府完全配合，但尹姓前立委卻在現場，令人質疑是否有人刻意放訊息以繼續製造子虛烏有的訊息。