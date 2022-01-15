運勢命理網站「十二生肖運程命理」分析，生肖屬牛、雞、兔的人雖然看起來總是笑笑的，其實狠心時非常可怕，他們性格比較自私，受到他人恩惠也不太會回報，最可能做出忘恩負義的事情。

▍1.生肖牛

屬牛人個性固執，總是堅持己見，另一方面又很計較，常常處心積慮算計他人，絕不允許自己吃虧，他們平常看起來總是笑笑的，大家都以為他們是隨和的好人，事實卻不是如此，屬虎人非常吝嗇，心中的小算盤隨時都在盤算怎麼做對自己最有利，如果威脅到他的利益，他會立刻翻臉不認人，縱使過去有再深的交情都沒有用。

▍2.生肖雞

屬雞人性格比較自私，他們最愛的人就是自己，往往只重視自己的利益，不顧他人的感受，就算對他們再好，甚至曾經在關鍵時刻對他伸出援手，屬雞人面對恩人時依然故我，總是覺得別人對自己付出是應該的，不需要回報，不懂得感恩，他們待人比較冷漠，相處久了就會覺得他們非常絕情。

▍3.生肖兔

屬兔人給人溫和好相處的印象，不過與他們深交之後，會發現他們心裡只有自己，這輩子只在乎自身利益，不太會花心思在其他人身上，他們花很多精力來提升生活品質，總是很忙碌，難以安定下來，與人相處時總是希望別人多對自己付出，自己卻單方面的接受他人的好意，不太會回報對方，有時難免讓人感覺非常冷漠無情。