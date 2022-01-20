當運氣好的時候，不管做什麼事情都有如神助，《搜狐網》運勢專欄就分享，生肖雞、狗、猴的人明天(21號)開始運勢大爆發，將有接二連三的喜事發生，好運源源不絕的到來！

▍生肖雞

樂觀積極的生肖雞很聰明，學習和工作能力都不錯，當他們發現自己感興趣的東西時，會全神貫注在這些事情上，不管有多難都會覺得有趣。雖然他們很容易對事情充滿熱忱，但堅持並不容易。然而，明(21日)起生肖雞的運勢大爆發，若開始改變自己願意持之以恆，好運、財運將兩倍翻漲。

▍生肖狗

屬狗人從不安於在某個固定的崗位上賺死薪水。他們雖然看起來有點木訥，但並不愚笨，有發大財的野心，同時也能夠積極付諸於行動，努力開闢收入的新來源。在外打工雖然很辛苦，但他們從不畏懼艱險。不過明天開始，將迎來曙光，得貴人提攜，或許還會有一筆橫財從天而降。

▍生肖猴

屬猴的朋友，聰明伶俐，多才多藝，在工作當中責任心很強，往往會提出不錯的建議，深得長官的器重。21號開始，生肖猴將有菩薩保佑，好運不斷，財運高漲，事業運逐步高升，他們身邊會有接二連三的喜事發生，不僅工作中會有大的進步，還能在生活中發現橫財，福祿雙全、大富大貴。