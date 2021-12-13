運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，本周生肖屬兔、蛇、龍、牛、虎的人運勢最旺，能得到上天的寵愛，將有很多的好機會降臨，一整周好運連連，吉祥又如意。

▍1.生肖兔

幸運的屬兔人本周能得到老天爺的獎勵，羨煞旁人。周一、周五「三合」，周四「六合」，職場運非常旺，完美發揮自身才華，做事變得順利，並且有貴人的指點更容易取得成功。事業高升，心中的計畫都能實現。

▍2.生肖蛇

聰明的屬蛇人本周收穫滿滿，求財工作都很順利，真是幸運無比。周二「六合」，周三、周日「三合」，做生意的人盈利豐厚，客人絡繹不絕，經營有方。上班族擅長與人溝通，業績非常好。周二、周三有進帳，荷包滿滿，不愁沒錢花。

▍3.生肖龍

屬龍人是天之驕子，運氣很好，整個人充滿精神。周二、周六「三合」，周三「六合」，擁有心想事成的好運。工作發展順利，給人感覺特別可靠，很有實力，受到長官和同事的稱讚，更有自信。周五又有「紅鸞」桃花入命，單身者愛情很甜蜜，有人追求。

▍4.生肖牛

屬牛人心態沉穩，擅於發現生活中的美好，本周無憂無慮，非常自在，工作生活都順心。周三「三合」，周六「六合」，大財找上門，可謂是財源廣進，收入可觀。事業會一帆風順，取得傲人成績，人前大放異彩，人氣不斷上漲。

▍5.生肖虎

屬虎人果斷勇敢，本周是發財的天賜良機，要好好把握。周四「三合」，周五「六合」，可遇到貴人，得到助力，常有貴人在身邊幫助指點，是輕鬆美好的一周。多參加一些朋友邀約的活動，要常打電話聯繫舊識，你的貴人就在其中。

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