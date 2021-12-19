感情從來沒有道理可言，有些人和新對象一見如故，認識沒多久就認定對方是值得互許終身的人，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，受到吉星照拂的影響，2022年閃婚運最強！

▍生肖牛

生肖屬牛的人在2022年閃婚的機率非常大，因為在此之前，你們的情路相當坎坷，好不容易遇見一位適宜的心上人，理所當然想好好把握住這段良緣。即便兩人在閃婚前相處時間不長，但是關係融洽，感情交流也很深，彼此都很珍視對方，並且用心經營這段得來不易的感情，婚後也能收獲滿滿幸福。

▍生肖猴

生肖屬猴的人在2022年很有可能閃婚，因為你們一向衝動辦事，很多時候都是憑感覺下決定，比較不會思考太多，做事情十分果斷。當遇到適合的對象時，就會忍不住想和對方共組家庭，不過值得注意的是，屬猴的人閃婚後，感情並不是很穩定，跟另一半的相處過程中會因為個性不同而發生一些分歧，也會因為生活理念的差異而出現矛盾。

▍生肖馬

生肖屬馬的人在2022年有閃婚運，加上平時比較聽父母的話，會為了讓父母放心而選擇閃婚，當然你們很清楚這樣的風險比較高，但因為你們認為眼前的對象各方面條件都很好，也與自己非常契合，所以值得自己冒險一回。幸運的是，兩人婚後的感情會隨著時間的推移越來越融洽，屬馬的人也會得到想要的幸福和快樂。