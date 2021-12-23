韋禮安今舉辦全新英文專輯聽歌會。（The Orchard提供）

韋禮安23日舉辦全新英文創作專輯《I’m More Sober When I’m Drunk 我醉清醒》聽歌會，會上他特別製作「韋式調酒」，教大家透過喝酒療癒心碎的自己，也分享這張專輯是以自己過去失戀的經歷，經過沈澱後細細寫出心境轉變；自認為酒量很好、混酒喝也沒問題的韋禮安，分享之前在上海喝醉求救的經驗，他笑說：「我整晚都癱在地上，吐完之後我就在爬到比較不臭的地方繼續癱著，我沒有力氣處理那些嘔吐物。」

韋禮安隔天一早醒來頭痛欲裂，趕緊打電話給經紀人要止痛藥，至於上一次因為感情喝得爛醉是何時？他笑回：「已經很久了，都已經過大概10年了。」他前陣子到大陸工作4個月，與現任女友沒因遠距離而影響感情，韋禮安一臉幸福地說：「多少還是會有摩擦，但我們會用連線的方式，一起打電動或一起看同一部劇來維繫感情。」

他也因今年疫情感觸非常深，「真的要珍惜當下和家人相處，我在防疫隔離的時候家人跑來飯店樓下揮手，我眼淚差點流下來」，會不會因此打算跟女友早點結婚、攜手共組家庭，一旁經紀人趕緊跳出來直呼「不可能」，並表示有好消息絕對會提前跟大家分享。

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