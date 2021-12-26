韋禮安近日推出首張英文專輯《I’m More Sober When I’m Drunk 我醉清醒》，23日上魏如萱主持的電台節目「OH夜DJ」，節目中舉辦hito聖誕音樂見面會，抽出歌迷完成「如果可以」的心願，魏如萱大方幫歌迷唸出手寫信內容，其中一封告白信，她要韋禮安自己唸，好笑的是信裡寫的內容竟是：「我從小聽你唱歌長大的！」還有歌迷為了他從桃園龜山來到位於台北市的電台，韋禮安關心她這麼晚怎麼回家，魏如萱則大讚粉絲愛韋禮安「愛到沒有後路」，韋禮安笑回要幫這位歌迷叫UBER。

魏如萱力讚賞他新專輯好聽，韋禮安也期待能帶著這張英文專輯到世界各地有名的音樂節演出，但歌迷敲碗已久的演唱會也不能忘記，魏如萱說：「是時候攻蛋了。」韋禮安表示目前已在申請場地，請大家拭目以待，魏如萱笑問：「那要再找我當你嘉賓嗎？」韋禮安秒回：「如果可以馬上申請到場地，就讓魏如萱當嘉賓！」

韋禮安在節目中應景獻唱〈聖誕結〉後，黃偉晉突然衝進錄音室給兩人驚喜，送上他熱騰騰發行的首張個人專輯《CreaLife》，曾擔任他EP製作人的韋禮安，看到黃偉晉從EP到現在發行整張專輯，有種「吾家有子初長成」的驕傲，讓黃偉晉直呼很感動，韋禮安也說，黃偉晉是可造之材，「他的天花板很高，可是他都只想躺在地板上」，讓魏如萱驚呼韋禮安當製作人真的很嚴格。

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