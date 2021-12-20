黃偉晉日前拍攝新歌MV。（愛貝克思提供）

黃偉晉新歌〈如果眼淚會說話〉是他專輯中的催淚作品之一，他在MV中扮演創作者及直播主兩個角色，挑戰哭戲大魔王關卡；黃偉晉透露一拿到劇本，就立刻狂問身邊周圍的演員朋友該如何準備？大夥教他只要最近看到有感覺的音樂、影片，都不要聽太滿或看太滿，要他先hold住感覺，等到現場在借用那刻感動的瞬間，他笑稱：「大家都說你不用哭吧，又不是演員，我還超級開心，我就抱著一個我今天哭不出來我就用萬金油（催淚）。」

他透露自己超容易秒哭，看到有感覺的人事物，甚至是電視節目《誰來晚餐》都會直接大落淚，但拍攝當天卻卡了2小時，且導演說要等他哭戲，讓他頭皮發麻、壓力超級大。但終究他還是頂住壓力，展現深層精湛的演技，在鏡頭前大哭落下令人揪心的男兒淚。

事後他平復心情，被問到底想到什麼事淚流不止？黃偉晉不改幽默表示，因為拍攝地點曾是他與友人來過的咖啡廳，因此他就想了朋友各種不吉利的事情，「我就想那種很戲劇化的劇情，我就想到他死了臥病在床插管之類的畫面，今天是我要舉著他的遺照來這邊，我在想這個很解（嗨）的事情」，讓一旁的工作人聽到後都忍不住捧腹大笑。

至於聽了什麼歌可以幫助現場催淚？沒想到他竟說：「我怕大家聽到會傻眼，我在聽一首很溫暖很溫暖的歌，梁靜茹〈最想環遊的世界〉。」表示這首歌對他來說有些特殊，因此他聽到這首歌旋律時，就會想到一些事情，不自覺情緒就會一湧而上，且他已有5年之久，沒有在鏡頭前哭得這麼猛烈，就算在家裡演練做好表情管理，沒想到情緒一上來根本顧不了美醜，炸裂式演技導致哭完鼻涕狂流不停。