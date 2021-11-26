黃偉晉今晚在華山Legacy開唱。（粘耿豪攝）

黃偉晉原定6月舉辦「暗室說」讚聲演唱會，因疫情影響三度延期，今（26日）終於在華山Legacy順利開唱，他透露這段期間心情轉折，直到演出前仍擔心又再延期或最終取消，早已抱著「不期不待、不受傷害」的感覺，所幸今晚順利舉行，像老天爺送他的禮物，有種死灰復燃的感覺，吸引滿場上千歌迷力挺。

黃偉晉近期忙於宣傳新專輯《CreaLife》，收工回家時間已晚，但他為了演唱會經常凌晨關在房裡練唱，沒想到某天收到鄰居傳來IG私訊，表示「偉晉我知道你在練歌，你拍子可以打小聲一點嗎」？讓他大吃一驚，從那天起，他每天半夜改到公園練唱，克服困難務求演唱會表現完美。

他今唱完第二首歌〈不是因為天氣晴朗才愛你〉後就向歌迷打招呼，幽默表示：「我剛剛看限動，有些男朋友是被女朋友拉來看，臉很臭，你真的很愛你的女朋友耶，要是我才不會來看不想看的歌手演唱會，謝謝你們。」有趣的是，台下有女歌迷向他喊話告白，向來和歌迷感情好到打成一片的黃偉晉直率回話：「但是我的話，妳應該吃不到啦。」逗趣互動笑翻所有人。

他今晚邀吳汶芳合唱〈孤獨的總和〉，恰巧兩人都是同年同月同日生（1990年3月23日），也同在12月發片，種種巧合都讓偉晉覺得非常有緣分，再加上兩人之前曾在娛百碰頭，當時只合唱一小段〈孤獨的總和〉，網友粉絲都紛紛留言敲碗想聽一整首，於是就催生了兩人在音樂上的合作。演唱會上除了自己的歌曲外，他也COVER〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈蚵仔麵線〉、〈在這座城市遺失了你〉、〈還是要相信愛情啊混蛋們〉等多首夯曲。