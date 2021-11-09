夫妻行房難免會有「交歡的聲音」，同時藉此達到做愛的樂趣，但若爽到快升天又不能叫出聲，就真的會「憋死人」。就有一名人妻抱怨，她結婚後就與公婆同住，每次和老公愛愛怕被公婆聽到，都要分心忍住聲音，讓她憋得很痛苦，覺得每次都像在偷情。貼文曝光後，立刻引發熱議，紛紛留言建議夫妻倆「去開房間」。

這名人妻在「爆料公社」以「不能有聲音」為題匿名發文表示，結婚以後就與公婆住在一起，每次與老公啪啪的時候，都要很怒力把聲音壓下來，不只憋得辛苦，也因為超想叫出來，導致過程中頻頻分心忍聲音。

人妻還說，不止是公婆，孩子也讓夫妻倆無法享受性愛，有時晚上突然「性」起，結果因為小孩睡在一旁小床，讓她只能忍著，搞得在和老公偷情一樣。

貼文曝光後，不少網友都建議人妻與丈夫去外面開房間，兩個人單獨相處才有辦法做想做的事，「可以去旅館」、「這時候就要去開房間好好大叫」、「可以跟老公去開房間不就好了」、「換地方，沒叫出來，是一種痛苦，沒辦法享受」、「一起去旅館放聲大叫」。