運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬豬、虎、狗的人11月桃花運暴漲，第一名的屬狗人還可能與舊愛復合，好好珍惜失而復得的感情，這次兩人會再也不分開。

▍第三名：生肖豬

屬豬人在11月底前桃花運很旺，建議可以將外表打理好，接著主動出擊，和感興趣的對象攀談，想要脫離單身，表現出積極的態度，有望遇到許多好緣份。已經有另一半的人，在11月底前越來越溫柔體貼，不再固執己見，可以體諒對方的想法，看見彼此的需求，兩個人溝通上無障礙，親密關係中充滿了安全感。

▍第二名：生肖虎

有伴的屬虎人在11月底前，可以積極策劃一場浪漫的求婚驚喜，或是可能會被另一半準備的驚喜感動，你們的感情已經堅定無比，也打從心底認定對方是值得相守一輩子的人，所以月底前很適合討論婚事，有機會在跨年前就變人妻人夫。單身的屬虎人請多外出走動，將能遇到很多驚喜，當你一個人前往充滿文藝氣氛的美術館、咖啡廳，很容易被異性示好，只要你願意給他們機會，很快就能傳出喜訊。

▍第一名：生肖狗

單身的屬狗人在月底前有很大的機率與舊愛復合，如果這也是你所希望發生的事，那麼這一次一定要好好珍惜這段失而復得的感情。無論之前發生過哪些風風雨雨，只要兩個人立下共同目標，一起同心攜手邁進，沒有什麼事能再將你們分開。母胎單身的屬狗人可以把理想型條件列出來，在初一、十五向月老求姻緣。有另一半的屬狗人，建議和戀人一起安排旅行，或是可以到過去曾經約會過的地點，舊地重遊，重燃愛火。

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