農委會日前公告比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾關切，現已飼養的比特犬該何去何從？高雄市動物保護處表示，現有的比特犬飼主只要在期限內辦理申報備查並遵守配套管理規定，就可以繼續飼養，否則將面對高額罰鍰並可能被沒入犬隻！

動保處表示，2022年3月1日前就已飼養的比特犬，必須在2023年2月28日前完成申報備查，讓犬隻和飼主成為「合法飼養的比特犬」和「合法的比特犬飼養者」。

民眾申報備查的方式，可在各寵物登記站植入晶片辦理寵物登記，並加以註記即可，日後飼主、飼養地點變更或犬隻死亡時亦需申報備查。

動保處長葉坤松表示，為了逐步降低比特犬飼養量，新規定將只有完成申報備查的特定寵物繁殖業所屬比特犬可以繁殖，且繁殖出來的子代就不能夠再繁殖。

此外，未來比特犬的飼養、買賣及原飼主亡故之後的轉讓都僅限於的「合法的比特犬飼養者」，因此，比特犬飼主依限申報備查非常重要，若未依限申報備查、或違法飼養、買賣、轉讓比特犬，依動物保護法可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並得逕行沒入該犬。

葉坤松指出，除了合法飼養外，合法外出比特犬飼主也一定要做到！比特犬出入公共場所或公眾得出入之場所，要由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引、配戴不影響散熱之透氣口罩作為防護措施，否則依動物保護法可以處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處強調，雖然比特犬因血統遺傳而具有攻擊性，但多數比特犬的攻擊事件卻是飼主管理不慎造成，因此飼主們一定要遵守法規，同時也要給予犬隻足夠的照顧，降低危險。