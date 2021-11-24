聯成（1313）DOP(可塑劑)擴產效益浮現，前三季營收突破600億元，今年全年營收可望創下歷年新高水準。總經理柯衣紹表示，今年第四季到後年陸續合計70萬噸年產能加入，以鞏固全球DOP供應龍頭優勢。明年中有25萬噸INA(異壬醇)原料供應加入，延續UN899環保型DOP發展。

此外，中國大陸為全球PVC最大產地也是需求地，年產2800萬噸。碳中和議題、能耗雙控，市場預期對占8成生產比重電石法PVC產能，將受到相當大的限制。聯成朝PVC上游投資計劃仍在進行中，但必須針對環境影響性做總體評估後，向董事會報告。

聯成目前集團石化總產能共411萬噸；其中，DOP年產264萬噸、PVC約65.4萬噸、苯酐65萬噸。

伴隨價量齊揚助攻，聯成前三季營收601億元，年增71％。其中，DOP營收423億元，年增98％，占比7成；PVC營收93億元，年增37％，占比約16％；至於苯酐、特化營收占比各約9％、3％。

強化高值化、市占版圖開拓，聯成今年第四季將有遼寧盤錦29萬DOP年產能加入，接續明年DOP 32.6萬噸、苯酐7萬噸，以及2023年5萬噸馬林酐等產能擴充，到2023年之際集團產能將再增約70萬噸，總產能將來到485萬噸；當中DOP產能約326萬噸。

柯衣紹指出，受制高雄工安事故影響到產能，加上疫情刺激醫用手套對DOTP需求，原料INA(異壬醇)供給相對緊俏，環保型DOP發展進度營收占比約2％。明年中後，馬石油25萬噸INA原料供應加入後，可望提振發展優勢。