英利-KY(2239)看好電動車趨勢，多年前布局開發電動車相關產品，除了電池盒產品已經陸續交貨歐系及大陸汽車品牌廠外，在電動車訴求的輕量化車體結構件，也傳出喜訊，2022年打入北美知名電動車品牌供應鏈，預計2022年電動車相關品出貨占比將達20％。

根據EV-Volumes資料顯示，2021年上半年全球電動車（含插電式混和）出貨量為265萬輛，年增168％，業界估計全年將上看600萬台以上。由於世界各國政府逐漸設定淨零排放目標，包括歐盟和美國承諾到2050年實現碳中和以及中國到2060年實現碳中和，汽車品牌廠也積極擴大電動車產品，2022年電動車出貨量將上看900萬輛以上，滲透率將達10％。

英利近年來持續布局電動車市場，切入歐系品牌客戶包括一汽大眾、Volvo（沃爾沃）、Benz（北京奔馳），大陸品牌一汽、上汽、廣汽等電動車供應鏈，造車新勢力像是蔚來、小鵬、威馬等100％生產電動車的汽車品牌都有供貨，尤其Vovlo及一汽大眾今年出貨增加下，英利電動車營收占比已從去年的4％到提升至今年11％。

英利2020年開始供貨Volvo電動車相關產品，2020年又取得Volvo集團多個關於新能源汽車零件項目的訂單，新的項目將於2022年開始交貨，已經進入出貨爬坡期，若以一台車生命周期5～6年估算，在2022年之後每年約能貢獻英利4～5億元；而北京奔馳電動車相關訂單也將在明年放量，兩大車廠依舊是明年英利電動車產品成長的動力。

該公司先前也針對電動車輕量化趨勢，積極發展鋁合金車架、複合材底護板，並已經接獲美系電動車大廠車體結構件訂單，2022年將正式出貨，在多款電動車新產品量產下，電動車營收占比將達到2成。