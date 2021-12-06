終端需求雜音不少，且上游材料短缺及價格持續上漲，凱美(2375)11月合併營收為5.8億元，月增7.2%，儘管凱美保守看待第4季營運，但對中長期展望審慎樂觀。

凱美近兩年積極整併，目前產品涵蓋電解電容(引線型/貼片型/牛角型/螺栓型/固態Polymer)、風扇及電阻(合金電流檢測微電阻/厚膜電阻/厚膜排阻/薄膜電阻/高功率分流電阻)，儘管受到限電缺工、鋁電容上游材料短缺且價格持續上漲等不利因素影響，凱美11月合併營收為5.8億元，月增7.2%，年成長42.96%，累計前11月合併營收為71.01億元，年增75.9%。

就各產品來看，電容產品11月合併營收為1.85億元，月增6.6%，年減8.3%，風扇產品11月營收為4700萬元，月增28.8%，年增14.6%，電阻產品11月合併營收為3.48億元，月增4.9%，年增10.6%。

全球電動車銷售快速攀升，帶動電動車充電樁建置需求，預估未來7年，充電樁規模將從2020年211.5萬座攀升至2027年的3075.8萬座，龐大市場需求成為凱美著重發展的方向。

凱美業務總監李彥儒表示，未來7年充電樁規模約3000萬座，可望帶動公司高壓高容(450V/550V C100uF)產品成長，基座大電源效能下散熱問題也需要風扇產品，以及金屬合金電流檢測微電阻及大功率分流電阻等，由於充電樁規格未定，各家設計不同，一般來說，每個充電樁約增加20顆以上電容產品，厚膜電阻約增加50到100顆，金屬檢測分向分流產品約增加4到5顆，目前充電樁佔公司營收比重仍低，未來可望因市場需求向上。

李彥儒表示，第4季因面臨電源IC缺料、限電及缺料，持比較保守看法，2022年還是有這幾個因素干擾，中長期來看，消費性電子需求回升，以及車用及5G市場發展，我們對中長期是審慎樂觀。