第一保(2852)今年前三季投資、核保雙箭齊發，帶動前三季獲利稅後淨利4.68億元，年增149％，每股盈餘1.55元，全年獲利不但有望回升到疫情前水準，甚至挑戰2014年以來最佳表現。而考量股市風險漸增，第三季對風險性股票資產操作實現獲利，降低股票部位。

第一保今年前三季簽單保費收入55.6億元，成長4.88％，自留保費收入45.01億元，年成長6.17％，本業今年穩定成長，也因為今年疫情影響，車險損失率下降，整體自留滿期損失率降至53.83％，對核保損益帶來正面貢獻。此外，疫情升溫催化住宅居網購，也加速電子商務的發展，公司表示，疫情期間網路保險業績年增95％，呈現倍數成長。

第一保第三季底資產配置總額為138.99億元，整體配置中，金融機構存款占比33％，有價證券類的固定收益債券占比21％、股票占比20％、受益憑證基金占比9％、證券化資產占比2％，國外投資外幣存款5％及不動產約10％，今年現金股息收入比去年增加約0.2億元，未年化前投報率來到2.66％。

其中，股票投資配置除有穩定配息金融類股及傳產股，另有投資電腦科技產業股。雖景氣持續復甦，台股加權股價指數也來到相對高點位置，但考量全球通膨疑慮，對資本市場產生變動仍高，在穩健投資策略原則下，對風險性股票資產操作實現獲利降低部位。

今年前三季稅前淨利5.44億元，其中，投資收益2.68億元，另加計處分已達預定投資報酬率權益證券實現利益轉入保留盈餘約1.64億元，整體投資收益較2020年全年0.9億元大幅增加，核保收益前三季2.76億元，也較2020年全年1.16億元翻倍的成長，帶動前三季獲利亮麗表現。

截至第三季底，第一保每股淨值提高到23.9元，創下史上最佳，上半年資本適足率757.82％，遠遠高於法定標準。

第一保網路投保項目，主要以汽、機車保險成長最多，主要推出機車險套裝商品、業界唯一「新視界健康險」及全新平台3.0疫苗險供民眾便利投保，不受時間限制自由選擇保障需求。另外，也推出新生代網路投保品牌「The One」，輔以現有使用者行為數據分析以洞悉客戶全貌，期望能導入創新服務模式與發展特色產品提升市占率。