群光(2385)受惠商用筆電需求強勁及影像產品出貨顯著轉強，2021年11月合併營收「雙升」站上103.17億元，首度突破百億關卡、改寫新高。法人看好群光第四季營收可望再創新高，帶動全年營收繳出雙位數成長、與獲利同締新猷，並樂觀看待明年營收成長。

群光公布2021年11月自結合併營收達103.17億元，較10月94.73億元成長8.91％、較去年同期83.83億元成長達23.07％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收975.69億元，較去年同期867.34億元成長達12.49％，亦提前改寫年度新高。

群光表示，以往11月客戶拉貨高峰期已過，但今年客戶需求仍強，尤以商用筆電訂單源源不絕，大幅推升背光筆電鍵盤出貨、鍵盤單價明顯提升，目前仍加緊備料，安排產線滿足客戶要求。同時，影像產品出貨亦明顯增強。

由於第三季受限半導體IC嚴重缺貨，客戶需求往後遞延，群光第四季對此加緊腳步消化訂單，產品包括智慧家庭影像產品、車用駕駛監測系統（Driver Monitor System）、商用監控系統、智慧影音會議系統及拋棄式內視鏡等，預估影像營收第四季可望季增達雙位數。

由於筆電需求居高不下、影像產品出貨順利，且明年1月底農曆春節即將到來，各品牌客戶加緊提前於第四季底拉貨，進一步支撐群光第四季營收成長動能，法人樂觀預期群光第四季營收可望較第三季續揚、連2季改寫歷史新高。

群光今年獲利狀況良好，前三季歸屬母公司稅後淨利44.87億元、年增6.45％，每股盈餘（EPS）6.35元，雙創同期次高。法人看好群光今年全年營收將雙位數成長、突破千億關卡，與獲利同步挑戰新高，且往年配息率均逾7成，殖利率有望大幅優於近5年水準。

展望2022年，由於筆電需求今年無法完全滿足，加上目前變種病毒再起，各國均嚴陣以待審慎防範，使筆電需求明年不看淡，加上影像訂單產品因缺料遞延至明年持續消化、新產品蓄勢待發，可望挹注群光成長動能，樂觀看待明年營收可望持續成長。