反映物價走升，財政部今天公告，明年綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資扣除額等6個項目都將調升，民眾於2023年5月申報綜所稅時，就能實際有感減稅，估民眾可支配所得將多出新台幣95.7億元。

財政部賦稅署今天舉行例行記者會，公告2022年綜所稅各項免稅額、扣除額，其中多達6個項目因近一年平均消費者物價指數與上次調整年相比，漲幅已超過3%，觸及調整門檻，因此都將調高，合計釋出的減稅利益達95.7億元。

綜所稅免稅額將從現行的8.8萬元上調至9.2萬元，增加4000元，課稅級距均調高，舉例來說，適用5%稅率範圍估將從所得淨額「0至54萬」增至「0至56萬」，最高稅率40%門檻也將由所得淨額453萬元以上拉高至472萬元以上。

綜所稅的標準扣除額，將從12萬元增加至12.4萬，提高4000元，薪資及身心障礙扣除額將由20萬元增至20.7萬元，提高7000元。

另一方面，遺產稅及贈與稅免稅額由於近一年物價水準與2019年前次調整相比已上漲11.09%，高於10%調整門檻，明年（2022年）起，遺產稅免稅額將由1200萬元拉高至1333萬元，增加133萬，贈與稅免稅額可望從220萬元增至244萬元，增加24萬元。（編輯：潘羿菁）1101124