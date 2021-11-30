立法院今三讀「捐稽徵法第28條規定」，將溢繳稅款申請退還請求權延至10年，而可歸責於機關錯誤導致溢繳者，返還年限延長至15年。此外，也提高逃漏稅刑罰，由新台幣6萬元以下罰金，修正為1000萬元以下罰金。

國民黨立委李貴敏表示，不是所有的商家或納稅人都有財力請得起會計師報稅，溢繳稅款情事所在多有，希望行政單位能苦民所苦，別再佔人民便宜。三讀修法將溢繳稅款申請退還請求權延至10年。

三讀條文同時也提高逃漏稅刑罰，由新台幣6萬元以下罰金，修正為1000萬元以下罰金，並增訂個人逃漏稅達1000萬元以上、營利事業漏稅額在5000萬元以上案件加重處罰，處1年以上7年以下有期徒刑，併科1000萬元以上1億元以下罰金。

對於檢舉獎金資格，也規定檢舉獎金以每案罰鍰20％、最高限額480萬元為限；稅務人員、稅賦查核人員配偶或三等親、依法執行職務的公務員及參與逃漏稅捐或其他違反稅法規定的行為，不得領取檢舉獎金。