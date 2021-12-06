熟齡離婚潮報到！日前大S與汪小菲斷離十年婚姻，引起社會關注，而微軟創辦人比爾蓋茲也與結縭27年的妻子梅琳達正式離婚。熟齡離婚，夫妻間的財務牽扯肯定很深，尤其是保單的規劃，建議優先檢視夫妻保單，釐清相關保單關係人，並做必要的變更與調整，避免影響雙方權益。

根據內政部戶政司資料統計，從2000年開始，台灣每年都有超過5萬對夫妻辦理離婚登記，2020年國人離婚人數高達5萬1680對，2021年1至10月更已有3萬9128對登記離婚，離婚率名列亞洲前茅。永達保經提醒，當夫妻結束婚姻關係，進入協議離婚的階段，一定要立刻處理牽扯到夫妻雙方權益的保單，尤其是熟齡離婚的夫妻，務必優先處理保單關係人的變更，包括未成年子女的保單也要一併考量在內，確保雙方及子女的權益，也能避免未來的糾紛。

結褵多年的夫妻，通常以彼此為要保人、被保險人、受益人的保單規劃，這類保單關係人的規劃方式，離婚時有幾點需要留意：一、要保人校正：當要、被保險人不同的狀況下，要保人雖擁有申請保單借款、更改受益人、契約變更的權利，但所有契約變更都須要、被保險人雙方書面同意，而且被保人可依保險法第105條行使撤銷保單之「被保險人同意」，要求契約終止，所以離婚時最好將要保人與被保險人變更為同一人，避免引發紛爭。二、受益人校正：保單受益人不會因為離婚就自動更改、失效，若離婚後忘記變更保單受益人，當事故發生時，會發生前夫或前妻領取保險金的糾紛；另外，若保單受益人是小孩，或者離婚時夫妻雙方協議將保單受益人改為小孩，倘若小孩尚未成年，將由法定代理人管理財產，會有道德上的疑慮，建議可申請保險金信託，避免保險金被法定代理人不當挪用。三、有保單價值準備金的保單列財產，離婚時可主張夫妻財產分配：若結婚時雙方未以契約訂立夫妻財產制，即適用法定財產制，有保價金的保單會列為財產，計算婚前、婚後價值，婚後增加的價值必須拿出來分配，尤其經濟弱勢的一方，可行使「剩餘財產分配請求權」。

考量到夫妻離婚的保單權益爭議事件，在協議離婚時建議一定要進行「保單關係人」檢視，調整要保人與受益人，才能在離婚之後享有保單的絕對掌控權，也不會因為受益人未變更，導致理賠金判給前夫或前妻，甚至在意外事故發生時，無法照顧到小孩。此外，如果受益人是未成年的子女，夫妻雙方皆可向銀行申請保險金信託，以免保險理賠金被監護人不當挪用。

永達保經進一步建議，高齡化的未來趨勢，沒有人能夠預測自己的未來及婚姻的存續，保單關係人規劃不當，當夫妻關係無法存續，極容易產生爭端，造成個人權益受損，即便可進行保單關係人變更，通常也都是彼此妥協後的折衷方案。在離婚率居高不下的現在，建議優先考量個人風險保障，以要、被保險人同一人為策略，提早做好個人保險規劃，為未來打造讓自己安心的現金流，也才能在婚姻關係中更加悠然自在。