立院預算中心指高效能艦編特別預算，單價提高。本報資料室

立院預算中心針對海空戰力提升計畫採購特別預算案，最新評估報告指出，政府屢藉特別條例之制定提出特別預算案，已使特別預算常態化；近年來特別預算案幾成經常性辦理事項，111年度預計將同時存在4個特別預算，報告指出，特別預算案之提出有其特殊性與嚴謹性，務求審慎為之，惟近年來特別預算幾成經常性辦理事項，恐有常態化之虞，除可能扭曲年度預算原貌，亦不利國家財政紀律之維護。

針對海空戰力提升特別預算案，報告提出8點意見，包括海空戰力提升計畫採購特別預算案各採購案均係獨立建案並分別函報行政院審議之計畫，卻未逐案列明執行期程及分年經費，難謂妥適。

三、8項10案軍事投資計畫於特別預算案中，均未依預算法規定列明購置品項及數量等攸關資訊，不利評估其經費合理性。

四、各案計畫分年經費均混編於「武器裝備採購整備」科目中，允宜參照本院過往決議，未來若有軍種間經費調控需求，應先報經本院同意。

五、國防部就特別預算案所列軍事投資計畫與中科院新(修)訂契約時，允宜研議納入履約延遲違約金計罰規定。

六、中科院近年陸續提出多項攸關飛彈產能擴充之固定資產建設改良擴充計畫，惟部分計畫難依期程於110年度完工，國防部允宜督導其儘速辦理。

七、原列公務預算之「野戰防空系統」計畫非新增投資建案，且未於特別預算案提高原計畫經費需求，計畫期程及整體獲得規劃書亦未調整，國防部允宜適度說明其移列特別預算之必要性。

八、海軍高效能艦艇第一、二批之平均籌獲成本均較原公務預算所列單艦成本提高，且第一批後續5艘艦工期大幅壓縮，合理性及允當性恐待釐清。