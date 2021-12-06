2020東京奧運打下拳擊史上第一面獎牌的台北市女將黃筱雯，今日返回母校蘭州國中，專業指導學弟妹，並分享運動生涯經驗，北市教育局長曾燦金也親自蒞校，勉勵選手及支持學校，並在明年編列762萬預算，整建活動場環境改善，未來將建置更優質的訓練環境。

黃筱雯從東奧回台後，比賽行程仍滿檔，從國手選拔賽到剛落幕的全運會，以及下月底的總統盃、12月的世錦賽，每月都有賽事，百忙之中仍然回到蘭州母校，與學弟妹分享求學過程中，如何克服逆境，轉換為正向的能量。

身高177公分的黃筱雯，奧運因縮減量級，要將體重控制在51公斤，全運會再增加回到54公斤，非常不容易，她指出，奪得奧運銅牌的壓力，也是她要面對的新課題，黃筱雯透露，奧運後知名度提升不少，過去常去的餐廳都會被老闆認出，也多了粉絲，不過她不太受外界影響，最重要是自己心裡那一關。

東京奧運參加51公斤級的黃筱雯，全運會剛完成54公斤級3連霸，能夠成功，往往是「自律」成為他內建標準配備，黃筱雯正面迎接密集賽程，她說，以賽代訓，每月都有一場，也是因為疫情，之前比賽都延到後半年，目標就是都打完，把水準打出來，迎接世錦賽學習不要把成績看太重。

黃筱雯提到，以前個性比較膽小，企圖心低，現在慢慢把目標放大，奧運成績讓她自信提升不少，像過去她參加國際賽會說目標是「奪牌」，然而面對12月的世錦賽，可以直接說「奪金」是她的目標。

黃筱雯教練劉宗泰補充說，愛徒除了信心提升，技術面也有持續進化，世錦賽是很好的檢視機會，但也提醒黃「得失心別太重」，先做好自己本份。

黃筱雯在國中加入體育班，在教練的建議下，開始踏入拳擊世界；國中時期與其它同儕相比，沒有特別突出，但本著相信教練劉宗泰依教練指導扎實基礎練習，在2012年全中運獲得個人首面金牌，展開其拳擊未來路線之開端。

黃筱雯因家庭因素，曾考慮為分擔家計選擇技職學一技之長，但最後還是接受師長的建議進入育成高中繼續訓練，在升上高中第一場全國賽（總統盃）以一分之差落敗，低潮了一整年未參加比賽，當時劉宗泰鼓勵黃筱雯參加國手選拔，才没有因此畫下拳擊生涯的休止符。

因為教練的不放棄，成為黃筱雯能堅持下去的動力，也憑著自己的堅忍與意志，高中期間獲得國手代表資格，參加各項國際賽事拓展國際視野，在2018亞運會摘下台灣拳擊銅牌。

北市教育局體育班學校計有84校，體育班的班級數總計有229班，體育環境的發展與運動選手的養成，有著密不可分的關係，為達到卓越競技、登峰造極的體育政策目標，更重視對於運動選手的培育。

學校是培育競技運動選手的搖籃，讓運動成績優良學生在就學方面得到完整的輔導，協助運動選手追求「更快、更高、更強」的境界，是目前最重要的任務與使命。