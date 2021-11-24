農委會主委陳吉仲昨日稱「豬吃萊劑就好比吃保健食品」，引發社會譁然。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘今日召開黨團記者會表示，除了要幫忙澄清誤會，也要說明台灣有更好的飼養方式，不允許使用萊劑。

蔡易餘指出，陳吉仲昨日在網路上的發言，用詞遣字不夠精準，也有需要修正的地方，而陳吉仲的原意是，萊劑是豬隻飼料的添加物，豬吃了以後換肉率會比較好，肥肉會變成瘦肉。

蔡易餘說，陳吉仲的原意是想說明，美國允許萊劑作為豬隻飼料添加物，但講得不夠精準，所以被引申為萊劑是豬隻的營養品，這樣就很不好了，要快來幫忙澄清。台灣也不允許使用萊劑，台灣有更好的飼養方式。

蔡易餘表示，台灣會開放萊劑美豬，是為了降低國際貿易障礙，而美國歷年國家貿易報告中提到，從2016年起，每年美國公布的外國貿易障礙中，都提到台灣採取牛豬分離，且未對萊劑訂定最大容許值，並要求台灣應該做出規範。

蔡易餘指出，2020年8月時，蔡總統也表示，若依據科學標準訂出萊劑豬隻安全容許值，是可同意開放。接著美國就和台灣有更多的經貿往來。

蔡易餘說，2020年10月20日，台美經濟繁榮夥伴對話，2021年6月10日，美國貿易代表戴琪，和行政院政委鄧振中開啟視訊會議，2021年6月30日，第11屆台美貿易架構協定(TIFA)也順利召開。

蔡易餘表示，美國將邀請台灣參加民主峰會，可見美國樂見台灣減少貿易障礙，也會和台灣有更多經貿合作。

蔡易餘指出，近日的公投辯論會，反方代表李淳也提到，為了萊劑，美國提告歐盟，歐盟2度敗訴，因此每年得開放等值1億美元的零關稅配額。中國也在2020年和美國協議，會按照CODEX標準。

蔡易餘說，下降貿易障礙，是台灣展現決心履行國際義務，希望此次公投，可以讓台灣更好，用理性的態度投下不同意票。