台北市長柯文哲拍板編28億買第3劑疫苗，今卻改口「沒急迫性」，態度180度大轉彎，決議尋求議員支持，保留預算科目1000元，未來有需要再追加預算。過去疾呼北市府自購疫苗的北市議會國民黨團書記長王欣儀表示，台灣疫情漸漸趨緩，後續又有多家企業協助採購疫苗足夠，對於市府作法尚可接受。

柯文哲稍早受訪時強調，他和陳時中確認過，中央有規畫買3500萬劑疫苗，因此28億預算會採「保留預算科目」的方式，把經費變成1000元，意思是錢先不用編，保留個彈性，未來有需要再追加預算，現階段沒有要買的急迫性。

過去多次呼籲北市府購置疫苗的國民黨團，對於此項決定有些意外，但黨團書記長王欣儀受訪時指出，衛生局長黃世傑有至議會溝通，表達中央疫苗採購量足夠，且地方政府採購仍須循台積電模式由中央徵用，無法優先提供給台北市民，加上第3劑混打政策也須由中央決定，因此北市才決定不編列預算自購疫苗，但會保留預算科目。

王欣儀認為，台灣過去疫情緊急、疫苗施打率不高，國民黨才會在當時要求北市府購買疫苗，但現在時空背景已不同，多家企業的疫苗採購也逐漸到位，考量疫情趨緩、疫苗充足，可接受市府保留預算科目，作為彈性因應的做法。