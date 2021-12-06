台北市長柯文哲今天表示，醫事人員若未打第三劑疫苗而被感染新冠肺炎，擬對每一例個案依傳染病防治法開罰新台幣一千五百元。不過下午衛福部長陳時中卻打槍，指出翻遍傳染病防治法沒看到這樣的罰則。

柯文哲表示，為因應Omicron病毒，凡間隔滿五個月的第一類醫事人員，包含院內清潔、打掃人員，都得打第三劑疫苗，並由醫院內部造冊接種，若因未接種而染疫，將依傳染病防治法開罰一千五百元。

陳時中下午聽聞此事時相當訝異，一度向在場媒體確認報導內容是否正確，因為自己曾翻閱傳染病防治法，都沒看到未接種而染疫的相關罰責，而傳染病防治法中的罰則，更沒出現一千五百元的數字。

陳時中表示，傳染病防治法中，有幾項罰則為六百萬元以下，或是五百萬元以下，大多是對明知自己有染疫，而未遵從防疫規定造成其他人染疫或傷害，以及囤積相關物品等，而最低罰則也是從三千元起跳，沒有看到一千五百元的數字，不曉得是不是媒體寫錯了。

有媒體追問，若無論開罰金額，針對未接種而染疫開罰，是否具有法源依據？陳時中則回，這部分也沒有看到，至少自己查閱過後是沒看到。