中國大陸本土疫情仍呈現多點散發態勢，近日多地陸續倡導「就地過年」，要求若非必要，不要在春節期間離開就業所在的城市，導致不少民眾連續3年春節無法與家人團聚。

大陸近期多地發佈通知倡導「就地過年」，成為網路熱門話題，許多網友擔心又法回家過年，也有人質疑為何十一長假可以出遊，但過年團聚時分卻無法回鄉。

元旦春節假期將至，大陸多地發佈最新通知，倡導就地過年，包括河北張家口經開區要求全區黨政機關、事業單位和國有企業幹部職工要率先垂范，一律在本地過年，一律不出境，不前往高風險地區，盡量不離開當地，確有需要的要嚴格審批管理。

廣東中山市三鄉鎮新冠疫情防控指揮部辦公室也鎮內企業發出倡議，鼓勵員工就地過年，形成「非必要不離廣東」的共識。

12月5日，廣西憑祥市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組指揮部要求門市、商鋪人員一律倡導就地過年、網路拜年，減少人員流動。

日前，大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有指出，當前，全球新冠肺炎疫情仍在高位流行，病毒不斷變異，境外疫情輸入大陸的風險持續存在，「外防」防住了，才不會有內部反彈。而元旦、春節即將來臨，疫情傳播風險較大，要在科學精準防疫上下更大功夫，「發現一起疫情，就徹底撲滅一起」。