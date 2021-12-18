胡瓜盛裝出席錄除夕過年特別節目《民視第一發發發》。（民視提供）

王瞳一襲黃色性感裝扮吸睛。（民視提供）

阿翔是除夕過年特別節目《民視第一發發發》主持人之一。（民視提供）

孫協志開心錄特別節目。（民視提供）

白家綺展露姣好身材。（民視提供）

王瞳（左起）、孫協志、胡瓜、陳美鳳以及阿翔盛裝昨錄民視除夕特別節目。（民視提供）

民視除夕過年特別節目《民視第一發發發》主持人胡瓜、陳美鳳、阿翔、白家綺、孫協志、王瞳盛裝出席，與百位藝人一同錄影氣氛超high。而金馬影帝陳松勇17日病逝，享壽80歲，陳美鳳感謝他當年提攜，胡瓜則回憶陳松勇酒不離身，是很好的前輩，願他「一路好走」。

胡瓜昨受訪時表示跟陳松勇合作過電影《大頭兵》，直誇他是很好的前輩，還記得陳松勇隨身會帶一壺小酒，有時在外吃飯碰到，陳松勇還會開玩笑拍肚子說自己像一尾活龍，「我們都希望他一路好走」。

而陳美鳳當年拍8點檔《英雄世家》時，飾演陳松勇的老婆，她說：「當時陳松勇就已經是金馬影帝，台語也非常好，他卻不吝教我、提攜我。」陳美鳳除了感謝之外，也表示因為拍《英雄世家》奠定她「台灣最美歐巴桑」的地位。

18日聚集百位藝人大開場，主持人胡瓜說每年過年節目收視冠軍，為了用心製作，備感壓力，「光是第1段大開場70分鐘的表演我們要錄影7到8個小時，收視好自我要求還要更好，每年都要挑戰自己，把最好的節目帶給觀眾」。陳美鳳則說每年聚集這樣百人真的是民視的傳統與經典，感謝電視台每年都大手筆做節目回饋觀眾。

《民視第一發發發》分為「風華年代 金曲再現」、「絕世嬌點 婀娜貓女」、「夏威夷海灘 嘉年華會」以及「虎虎生風 國民英雄」等4大段表演，胡瓜準備的「虎虎生風 國民英雄」，將呈現從未見過的軍裝以及武術表演，還掛保證說：「肯定帥到你。」陳美鳳也說這次參與「絕世嬌點 婀娜貓女」將以性感貓女裝扮會讓大家驚豔。