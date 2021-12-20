藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，今(20)日終於鬆口道歉，表明將暫時退出演藝圈，承諾會將房子過戶給女方。眼看這場熬夜大戲即將落幕，財經網美胡采蘋發表個人看法，認為By2妹Yumi也是贏家，並揭露背後殘酷原因「應該感謝蕾神」。

李靚蕾連日來的毀滅式爆料，不僅抖出王力宏約砲、召妓等淫亂生活，也讓Yumi捲入小三疑雲，雖然Yumi昨(19)日再發7點聲明，強調自己是男方結婚前正式交往的女友，從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，且分手後沒再和男方聯絡，但仍被李靚蕾打臉PO出她2015年與王力宏的對話記錄截圖，還換上全裸大頭貼。

王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

胡采蘋今天在臉書表示，「宏宏下課，熬夜大戲播畢」，她覺得Yumi應該也是贏家，因為終於擺脫了不被承認、好像很丟人的「地下女友」陰霾過往，而且她應該感謝蕾神而不是憤怒，因為這段感情只有蕾神承認了她，王力宏根本不願意承認。

貼文一出讓眾人笑翻，並讚嘆神分析，網友紛紛回應「感謝蕾蕾正宮認證」、「問題是…承認也不可能扶正」，還有網友笑說，是因為Yumi的緋聞才知道有By2這個團，才看到她們的影片，直呼「真的表演得蠻好的啊，美到力宏也暈船，是該好好感謝蕾神，總算紅遍華人圈大街小巷」。