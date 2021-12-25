民進黨高雄市議員高閔琳本人現身留言。（圖／翻攝自臉書）

歌手王力宏遭前妻李靚蕾「毀滅式爆料」，網封「蕾神」，其中By2妹Yumi遭李刊出對話紀錄截圖，而截圖上的年份顯示2015年，外界認為這代表蕾神早就懷疑王偷吃，花了6年蒐證。對此，有網友發問「還有人敢娶李靚蕾嗎？」竟意外釣出民進黨高雄市議員高閔琳本人現身留言，高強調「女性的存在價值不應以有無婚配嫁娶來評價」，優秀女性「她有想嫁嗎」、「是有幾個配得上她」才是重點。高的言論獲網友一面倒支持。

網友23日在PTT論壇發表文章《你敢娶蕾蕾嗎？》指出從爆出的相關資料看來，李靚蕾已默默蒐證6年了，讓人驚呼「哇！真的超猛的！」這也代表著李集氣6年，就是為了要給王力宏致命一擊，如果時間重來回到李單身那年，大家敢娶李嗎？

此文引發熱烈討論，消息被轉發到臉書後，意外釣出高閔琳本人現身留言。高表示：「女性的存在價值不應以有無婚配嫁娶來評價。貶低女性問『還有人敢娶』，不如問『她有想嫁嗎』、『是有幾個配得上她』。李靚蕾這麼優秀，根本不必再婚也能一個人過得很好，同時還把小孩照顧得很好、教得很好。優秀的女性不一定要結婚，不過誰娶到誰賺到、大家搶著要。」

高閔琳的留言獲得近千個讚，網友紛紛回應：「非常認同」、「講得真好」、「為什麼不能按100次讚？」「男人把女人當生產工具而已，哼！要珍惜女人才對」、「水啦！」高也再度現身留言：「是不是覺得『超級莫名其妙』的問題，有點起火？」強調她是因為被這個充滿性別歧視的問題惹火，才忍不住自己跳出來回應。