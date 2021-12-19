「金馬影帝」陳松勇（勇伯）17日病逝於林口長庚醫院安寧病房，享壽80歲，不少圈內好友紛紛悲痛哀悼，歌王費玉清也在第一時間傳訊致哀，演藝工會理事長康凱19日則與愛妻同赴靈堂致意，不忘向在天上的老友喊話：「一路好走，酒別忘了帶走」。

康凱表示，陳松勇生前雖曾交代後事一切從簡，但畢竟他是國寶級影帝，演藝工會仍希望可以讓他風光走完最後一程。也憶起陳松勇每年都一定不會缺席關懷演藝人員三節聯歡餐會，無奈今年因為疫情無法舉辦，所以1年未能見到面，自己總是和他同桌共飲，「我每次都坐在他旁邊，跟他喝酒，聊我們以前一起拍戲的事情，他現在酒可以繼續喝了，他這一生最值錢的就是酒跟茶壺」。

陳松勇告別追思會將於本月28日上午8點於台北第一殯儀館福壽廳舉辦，在他林口家中設置的靈堂開放至26日下午6點，家屬昨也透過資深媒體人粘嫦鈺對外發出1篇短文，「陳松勇於臨終前1個月有委請律師，就身後的一些財產分配及各種法律問題都已經有交代處理。謝謝各界關心」。

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