陳松勇今（17日）下午病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲，他生前曾以《悲情城市》榮獲金馬獎影帝，在片中飾演他老婆的陳淑芳接受電訪時瞬間難過喊：「我跟他合作過太多次了，從母子演到夫妻，一起打拚過來，真的很難過，這個人就是這樣不愛惜自己，天天喝酒幹嘛，哎呀現在講什麼都來不及了啦」，也透露自己眼中的陳松勇是個面惡心善的人，「那張嘴巴很壞，但其實是心裡很善良的1個好人」。

陳淑芳表示陳松勇因病已多年沒拍戲，但她只要到林口，都會到陳松勇家中吃飯談談以前拍戲的往事，每次見面都會唸對方不要一直喝，陳松勇就會回「我現在只剩下這個嗜好」，最後一次見面是她去年金馬得獎前到民視拍攝《多情城市》，而她2周前在寫自傳有提到對方，便打電話過去敘敘舊，陳松勇表示自己在醫院，等他出去之後再說，2天前再打電話過去，看護接起電話說正在休息，怎料就此天人永隔。

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