一名住在高雄的白老先生，10年前被前立委陳柏惟肇逃撞傷，此事在之前罷免活動時又被挖出。台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒得知此事後，決定送給白老先生一台代步車，他昨在臉書表示，雖白老先生一開始拒絕，但自己沒有放棄，日前對方終於接受了。而陳柏惟則在臉書批顏寬恒想轉移滿目瘡痍的事實、泯滅良心。對此，顏寬恒今（23）日受訪時也對此回應，強調自己是出於善意，並斥責「選舉不應該選到這樣子」。

顏寬恒昨（22）日在臉書表示，白老先生10年前被撞傷後，一直沒有真正恢復過來，要再繼續像以前那樣自由自在地到處走走已變得困難，幾個月前聽聞後，便思考有沒有可以幫忙的可能，於是想說一台代步車也許可以幫上白老先生的忙。雖然一開始遭拒，但顏寬恒沒有放棄，持續拜訪白老先生，他說，這幾日他終於接受了這台代步車；顏寬恒也強調「政治只是一時，生活才是永遠！」

該文貼出不久後，陳柏惟透過臉書回擊，反批顏寬恒是想轉移他滿目瘡痍的事實，並透露自己也曾以為公眾人物可以就公共政策對話，保有最後的道德良知，「但三周前就已策動的邪惡計畫，在今天晚上他決定泯滅他的良心。」陳柏惟也呼籲媒體不要去追問及打擾當事人一家，壓力不該在他們身上，「過去的錯誤我仍對他們深深感到抱歉，這次也不例外。」

對此，顏寬恒今受訪時表示，陳柏惟從事發以來不聞不問，並未對白老先生有任何的關心，甚至在此事後打電話給對方，讓對方心生畏懼，「選舉不該選到這樣泯滅人性」，自己只是出於善意的關心，對手刻意做政治操作，是無法讓人認同的。他並再次強調，「不可以這樣泯滅人性」。