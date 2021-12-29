民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）擁抱中二選區立委補選候選人林靜儀（左二）。（黃世麒攝）

台中市第二選區立委補選進入倒數階段，民進黨候選人林靜儀今日「回娘家」前往民進黨立法院黨團，民進黨立委齊聚力挺林靜儀。民進黨團總召柯建銘更發出「甲級強制動員令」，要求林靜儀明年重返立法院，跟黨團成員共同努力持續推動重大法案，並為台中爭取建設。

林靜儀今日上午回到立法院民進黨團，柯建銘率領黨團成員穿上寫有「我們挺靜儀」制服相挺，柯建銘發布這會期最後一次甲級動員，要求林靜儀在明年1月9日中二選區補選勝出，重返立法院，相信勝利絕對屬於正義的一方。

台中市第二選區立委補選將於1月9日投票，民進黨立法院黨團29日邀集立委齊聚一堂力挺立委候選人林靜儀（前排右三），黨團總召柯建銘（前排右二）更象徵性發布「甲級動員令」，要求立委們在投票前到中二選區衝刺選情，也意味對林發布「甲動」，要她當選後回到黨團繼續努力。（黃世麒攝）

民進黨立委吳思瑤（左一）特地在議場前邀林靜儀（前排右三）與立委們自拍合影。（黃世麒攝）

柯建銘指出，新竹市長林智堅為了新竹，犧牲自己成全大局，反倒是顏家為了家族利益參選，形成強烈對比，顯見林靜儀代表正義的一方，這次補選是台灣民主重要分水嶺，面對關鍵時刻，林靜儀扮演歷史關鍵角色。

柯建銘質問國民黨主席朱立倫，「你對這場選戰定義是什麼？是為顏家利益嗎？要揮別黑金嗎？要進入嶄新時代嗎？請朱立倫主席勢必回答 ？」。

林靜儀表示，每天在台中掃街都遇到受到不公平對待的地方民眾，感受到家族跟政治勢力導致的不平等跟不自由，如何把資源帶回地方，讓長輩不再恐懼，倒數11天大家一起努力，盡力讓正義再回家。