台灣基進黨前立委陳柏惟今年10月23日遭罷免成功，並於10月28日正式解職，四年內不得再次選立委，是台灣史上首件通過的立委罷免案，其選區也依法進行缺額補選。中選會已宣布補選投票日定在2022年1月9日，投票時間為上午8時至下午4時。

此次補選共有五位候選人參與，當中又以藍綠所推派的人選最受矚目，討論度最高。《中時新聞網》整理出兩人的政見、背景等相關資料。

台中第二選區立委補選，顏寬恒抽中5號。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

國民黨候選人顏寬恒曾在2013年至2020年擔任立法委員，2020年尋求連任時遭空降的陳柏惟以5073票的差距擊敗，不過陳柏惟遭罷免後，顏寬恒在2021年11月9日接受國民黨徵召，並提出政策三箭，包括公托幼托、輔導農地違章工廠轉型及針對烏日高鐵特區打造便捷的新興商圈。

台中第二選區立委補選，林靜儀抽中4號。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

民進黨候選人林靜儀曾在2016年至2020年擔任立法委員，但2020時未被列入民進黨不分區名單中，也因受訪時失言而辭去蔡英文總統競選辦公室發言人一職。2021年11月3日民進黨中執會徵召林靜儀參選，林靜儀也提出「十帖良方」政見，包括「照顧長幼全方位」、「能源轉型穩健推」、「大眾運輸要起飛」、「交通建設助安行」、「產業升級不能停」、「本地文化永傳承」、「教育環境再提升」、「休閒遊憩更便利」、「基礎建設續完善」、「強身健體有處去」。

本次補選各候選人均需繳納20萬元保證金，如果有候選人的得票數未達有投票權人數的1成，保證金將會被沒收。《中時新聞網》也整理相關資訊及重要時程，讓您一次看懂。

此次五位候選人已完成號次抽籤，內容如下：

1號 台灣股票黨張烱春

台中第二選區立委補選，張烱春抽中1號。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

2號 無黨籍黎明幼兒園園長林金連

台中第二選區立委補選，林金連抽中2號。（黃國峰攝）

3號 無黨籍李昇翰

台中第二選區立委補選，李昇翰抽中3號。（圖／翻攝自中時新聞網直播）

4號 民進黨林靜儀

5號 國民黨顏寬恒

【重要時程】

台中第二選區立委補選，將在明年1月9日進行投、開票，14日公告當選人名單。（製圖／陳友齡）

2021年12月29日公告候選人名單

2021年12月30日至2022年1月8日，辦理公辦政見發表會

2022年1月9日投、開票

2022年1月14日公告當選人名單

（資料來源：台中市選委會）