中二補選拜票不停蹄 顏寬恒透早跑市場與選民搏感情｜2021.12.28

台中第二選區立委補選進入倒數，國民黨候選人顏寬恒今（28）日一早就馬力十足，在龍井跟大肚區連跑三個菜市場跟民眾「搏感情」。受訪時顏寬恒批對手，對於選戰仍是抹黑造謠、批判，更學周玉蔻模式，對他盡是人身攻擊、人格毀滅。

對於遭對手指收割政績，顏寬恒表示，自己提出60項法案，15項三讀，200多項的建設、300多億的預算爭取，從即將通車的西屯路接向上路的聯外道路，還有30億的和美大橋，以及大肚山上解決缺水問題的蓄水池等等，這些都已經是完工或即將完工的重大建設，這些難道大家都不知道嗎？說我們收割別人的成績，認真的想一想，陳柏惟擔任立委這兩年的時間，好像沒有什麼可以收割的。

至於說公投後回歸補選，顏寬恒指出，從參選到目前，每次開口閉口都是4大公投，都是黨意，都在執行民進黨總統的意志，對於地方建設，說要回歸地方政見，但有看到他們提出什麼樣的地方政見嗎？一樣是抹黑造謠、批判，現在更是在學周玉蔻的模式，對他盡是人身攻擊、人格毀滅，所以這場選舉難道只剩政黨保衛戰，不顧一切只為了民進黨要把中二選區選民的意志剝奪嗎？就為了要選出一個執行黨意的不分區立委嗎？

顏寬恒也提到，從謝欣霓、陳柏惟到林靜儀，都是空降的，且所執行的都跟地方需求、民意完全不相干的政策，試問他們三位真的了解在地需求及建設嗎？

而顏寬恒推出「政策三箭」，他認為林靜儀醫師也跟著提出「十帖良方」，這樣不錯，對地方好的東西、好的政見、好的願景，都希望他們跟進。