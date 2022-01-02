台中第二選區立委補選，進入倒數7天。民進黨候選人林靜儀深入對手大本營沙鹿造勢，國民黨顏寬恒則舉辦多場親子活動。資深媒體人黃暐瀚指出，台中二選區補選很難論勝負，包括返鄉投票的部分，以及在地的票有多少。

黃暐瀚2日在政論節目《新聞大白話》中表示，台中二選區補選，現在只剩7天了，兩個候選人，一個是陸軍、一個是空軍，若要說顏寬恒目前的空戰比林靜儀強，沒有人會相信。網路上面的IG、臉書，民進黨的政治人物或是總統蔡英文，貼出來的文章分享數真的不少，林靜儀在網路戰上的威力並沒有比顏寬恒小。但是顏寬恒在地的陸戰，在地方綿密的人脈，林靜儀是比不來的，這一點就是陸戰和空戰之別。

另外，針對補選投票僅剩幾天，黃暐瀚指出，如果到了1月9日那兩天，禮拜天投票，第二天就要上班上課。在這樣情況下，就會像總統大選時，很多在北部的大學生返鄉回去投票，這是顏寬恒陣營要留意的。不過，如果在地的票整個都開出來，林靜儀到處去掃街拜票，都沒有接觸到真正的選民，而顏寬恒卻有很多人都認識。所以台中這一局，目前還很難論勝負，誰贏誰輸都有可能。